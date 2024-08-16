Военный эксперт объяснил опасность поставки Украине крылатых ракет JASSM

Опасность крылатых ракет JASSM, которые может получить Украина, зависит от наличия у ВСУ авиации, способной поднять и доставить ракеты весом в 1 т с 450 кг взрывчатого вещества, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Проблема может быть рассмотрена в нескольких аспектах. Первый — наличие у украинских сил авиации, способной поднять и доставить ракеты весом в 1 т с 450 кг взрывчатого вещества. Второй — совершенствование системы противовоздушной обороны, которая должна гарантировать сбивание таких ракет, нацеленных на Россию», — сказал Насонов.

Он добавил, что исторически при формировании инфраструктуры театра военных действий Советский Союз не видел в Украине врага. Даже после того, как Украина стала самостоятельным государством, многие стратегически важные объекты не были отодвинуты на значительную глубину от ее границ. Это создает ситуацию, при которой Украина может достичь даже столицы России и ряда других важных целей.

«Однако важно понимать, что количество ракет, которые могут быть поставлены в Украину, не является стратегически значимым. Оно будет колебаться в пределах чуть более 100 единиц за квартал или полугодие. Это связано с тем, что производство и поставки данных ракет уже распределены между странами-союзниками первого эшелона, к которым Украина пока не относится», — объяснил военный эксперт.

Насонов при этом подчеркнул, что, учитывая задачу, поставленную перед Украиной ее западными союзниками — нанести максимальный ущерб военной и гражданской инфраструктуре России, приоритеты в поставках могут быть изменены в пользу Украины.

«Украина, безусловно, может получить преимущество, имея возможность поражать ряд объектов российской военной инфраструктуры, таких как аэродромы, производственные мощности и энергетические объекты. Это может оказаться важным в определенный момент. Наиболее важным в этой ситуации является факт преднамеренной эскалации конфликта со стороны США, что исключает возможность его мирного разрешения», — отметил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Штаты рассматривают возможность передачи киевским властям крылатых ракет большой дальности JASSM. Дальность полета снаряда составляет около 1 тыс. км.