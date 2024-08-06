Сейчас крайне мало инструментов, которые могли бы обеспечить безопасность страны в условиях агрессивной политики Запада. Ядерное оружие — один из сдерживающих факторов. Об этом РИАМО рассказал военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

На 6 августа приходится Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, у которого также есть другое название — День Хиросимы. 6 августа 1945 года на японский город Соединенными Штатами Америки была сброшена атомная бомба.

«По причине активно агрессивной деятельности со стороны Соединенных Штатов Америки стало крайне мало, крайне недостаточно инструментов, которые могли бы обеспечивать всестороннюю безопасность страны и населения. Один из вынужденных инструментов сдерживания — ядерное оружие», — сказал Насонов.

Он добавил, что это один из краеугольных инструментариев, наиболее важных и наиболее сложных, потому что весь мир понимает опасность ядерного вооружения. Обостряется это еще тем фактом, что немалое количество стран имеет доступ к этому оружию.

«Положение осложняет и то, что многие страны Запада тихонечко пытаются передавать, переносить ядерное оружие с одного континента на другой. В итоге оно может просто разнести мир на огромное количество кусков, просто уничтожив цивилизацию. Крайне важно и необходимо, чтобы все страны мира — и те, которые обладают, и те, которые не обладают, — всеми способами выступали за ограничения наличия ядерного оружия на планете», — подчеркнул эксперт.