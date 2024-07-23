Военный эксперт Клинцевич спрогнозировал будущее Украины после победы Трампа

Даже если на выборах президента США победит Дональд Трамп, то нет гарантий, что помощь Украине сократится, рассказал в интервью «МК» военный эксперт Андрей Клинцевич.

Если кандидат от республиканской партии станет новым главой Соединенных Штатов, то он будет снижать поставки оружия Киеву. Однако не стоит забывать, что даже в этом случае произойдет некий переходный период до начала создания администрации. Инаугурация состоится 20 января 2025 года, поэтому любые вопросы, касающиеся помощи Украине если и будут решаться, то не ранее этого срока, отметил Клинцевич.

Также не стоит забывать, что в Соединенных Штатах власть не только у президента, но и у Сената. Поскольку в нем большинство голосов именно у демократов, то любые решения новому президенту-республиканцу будет принимать сложнее.

«Возможно, что Трамп, может, и захочет „откатить“ какие-то решения, связанные с выделением пакета помощи для Украины, но он не сможет это сделать в правовом плане. Потому что они уже утверждены Сенатом, президент не волен это отменять», — отметил военный эксперт.

Политику удастся блокировать только новые поставки оружия Украине. При этом Клинцевич призывает не ждать, что Соединенные Штаты перестанут помогать Киеву сразу после избрания Трампа. Если поддержка и будет снижаться, то постепенно.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, будет пытаться давить на эмоции во время диалогов с Трампом, чтобы продолжить получать помощь, считает Клинцевич. Не исключено создание Киевом таких же фейков, как инсценировка, устроенная в Сирии организацией «белые каски». Из-за нее политик в 2018 году принял решение бомбить ближневосточную страну.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, зачем Зеленский пытается связаться с Трампом. Есть серьезная причина, по которой украинский президент суетится в преддверии выборов в США.