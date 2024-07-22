Политолог рассказал, зачем Зеленский пытается наладить контакт с Трампом

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил о своей готовности начать диалог с Россией, если на предстоящем мировом саммите будет разработан общий план по урегулированию конфликта. Также он активно работает над установлением отношений с возможной будущей администрацией США. Политолог Юрий Светов объяснил, зачем Зеленскому налаживать связи с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, и примет ли Россия участие во втором мирном саммите, сообщает Общественное Телевидение России .

Эксперт объяснил, что для Зеленского выгодно сотрудничать с действующим президентом США Джо Байденом, который активно поддерживает Украину деньгами. Тем не менее, украинский президент осознает, что Дональд Трамп имеет значительно большее преимущество для победы на предстоящих выборах. По этой причине Зеленскому необходимо наладить коммуникацию именно с Трампом, считает политолог.

«Трамп тоже будет помогать Украине, но по-другому, с иными оговорками и суммами», — заявил Светов.

Недавно у Зеленского и Трампа состоялся телефонный разговор, однако, по мнению эксперта, это еще не значит, что между ними может установиться тесная связь. Кроме того, кандидат в президенты США вежливо отклонил приглашение украинского лидера приехать с визитом в Киев.

«Очевидно, что решить проблему Украины могут прямые переговоры России и США. <…> Об Украине без Украины. А американцы ждут, чем закончится избирательная кампания. У Зеленского же это проблема его выживания, поэтому и суетится», — отметил политолог.

Светов уверен, что второй мирный саммит также пройдет без участия России. Он отметил, что на сессиях Генассамблеи ООН учитывается лишь позиция Украины, в то время как мнения российских представителей игнорируются. Аналогичная ситуация может сложиться и на «мировых саммитах», если Россия все же решит участвовать в подобных мероприятиях, заключил эксперт.