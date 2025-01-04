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Власти Британии просят увеличить траты на армию из-за страха перед Путином

Военные Великобритании попросили премьера Кира Стармера начать активнее вкладывать деньги в оборону, армию и военно-промышленный комплекс государства. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на материал The Telegraph, в котором опубликовано интервью первого морского лорда Уэста и бывшего начальника генштаба лорда Данната.

Британские военные просят нарастить траты из-за страха перед российским президентом Владимиром Путиным. Бывший первый морской лорд Уэст и экс-начальник генштаба лорд Даннатт считают, что, если в РФ заметят слабость армии Соединенного Королевства, то «могут воспользоваться этим».

У Стармера попросили нарастить расходы на оборону хотя бы до 3% ВВП. В противном случае, согласно материалам статьи, риск «спровоцировать» Путина может остаться.

В настоящее время на такие нужды выделено 2,5%.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тыс. военных и около 700 боевых машин Британии поучаствуют в учениях на востоке НАТО.