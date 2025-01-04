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Более 2 тыс. британских военных примут участие в учениях на востоке НАТО

Более 2,5 тыс. военных и 700 боевых машин Великобритании примут участие в учениях на востоке Североатлантического альянса, сообщает « Газета.ru ».

«Великобритания вносит наибольший вклад в виде 2,6 тыс. военнослужащих и 730 транспортных средств, развернутых на восточном фланге НАТО», — сообщается на сайте Министерства обороны страны.

Отмечается, что первая дивизия армии Британии возглавит наземные силы НАТО на учениях Steadfast Dart 25, которые будут проходить в течение января и февраля в Болгарии и Румынии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о том, что альянс увеличит военное присутствие в Балтийском море из-за инцидентов с кабелями.