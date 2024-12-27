НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море

сегодня в 14:10

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о том, что альянс увеличит военное присутствие в Балтийском море из-за инцидентов с кабелями, сообщает ТАСС .

По словам Рютте, решение об увеличении военного присутствия НАТО на Балтике было принято в связи с «возможным саботажем в отношении подводных кабелей».

Генсек НАТО признался, что также обсудил эту ситуацию с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Ранее силовики Финляндии задержали танкер с нефтью под флагом Островов Кука. Он подозревается в нанесении урона подводному кабелю Estlink 2 и еще двум аналогичным объектам.