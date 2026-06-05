Военкор Стешин сравнил письмо Зеленского Путину с репризой КВН

Стешин заявил, что письмо следует читать вслух и с интонациями. По его мнению, текст написали не для Путина, а для западной аудитории: российский президент «не прочтет ничего нового».

«Когда вы пришли к власти в России более 26 лет назад, многие люди на Украине относились к вам положительно. Так было. Но это уже в прошлом», — привел Стешин первую фразу письма.

Военкор отметил, что Зеленский в послании переходит от украинских обид к рассказам о военных успехах. Стешин задался вопросом, зачем при такой риторике Киеву переговоры о мире.

Он также сослался на западных экспертов, которые, по его словам, считают ситуацию на Украине близкой к критической. Стешин сделал вывод, что Киеву потребовалось убедить спонсоров в своих успехах, а имя Путина помогло письму получить медийный эффект.

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