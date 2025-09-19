Военкор Сладков озвучил «самый главный» вопрос про российскую армию

Военкор Сладков счел вопрос о «компактности» армии после СВО одним из важнейших

Что будет с Вооруженными силами России после окончания спецоперации — это стратегический и, вероятно, самый главный вопрос, написал военкор Александр Сладков в личном Telegram-канале . По его мнению, от военного конфликта страну может спасти только «абсолютно готовая к войне армия».

Журналист отметил, что вооруженное противостояние — это трагедия, однако еще большая трагедия наступает когда государство «начинает войну» без подготовки. По его мнению, это еще и «преступление».

«Что будет с армией после СВО? Это стратегический вопрос, может быть, самый главный и очень дорогой. Компактная армия от большой войны не спасает», — выразил мнение Сладков.

Ранее военный корреспондент предположил, что ждет Украину и Россию после возможного мирного соглашения.

