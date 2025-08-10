Сладков: Если киевский режим сохранится, это лишь временная передышка

По мнению военкора Александра Сладкова, даже в случае подписания каких-либо договоренностей с Украиной, срок относительного спокойствия будет крайне недолгим.

«Если нынешняя власть в Киеве останется у руля, мир продержится от силы пять-шесть месяцев. Потом нам придётся иметь дело с тем же врагом, но уже перевооружённым, озлобленным и готовым к новой схватке», — считает журналист.

Если Украина не перейдет под протекторат Москвы, угроза крупномасштабного нападения останется. Все это напоминает временное затишье перед бурей, добавил военкор.

Рассуждая о возможных глобальных изменениях, Сладков допускает фантастический, но показательный сценарий.

«Европа достается Америке, Афганистан, Африка и Тайвань Китаю, России — страны бывшего Союза (кроме Прибалтики) и полностью снятые санкции, вот тогда, может что-то и склеится», — высказал мнение Сладков.

Европейские страны, несмотря на возможное недовольство, вынуждены будут принять новые правила игры, сформированные более сильными игроками.

Ключевые решения принимаются не в медийном пространстве, а в штабах и на передовой. Именно действия на поле боя, а не дипломатические декларации, определят будущее региона, резюмировал военкор.