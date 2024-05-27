Город Часов Яр в ДНР будет полностью освобожден российскими военными уже в ближайшее время, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат ГД РФ Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости .

«За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны. Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью», — сказал ок.

Водолацкий пояснил, что киевские боевики превратили в укрепрайоны каждый дом и переулок в городе, так как он является для ВСУ важным стратегическим элементом. Проходящие рядом с Часовым Яром дороги используются ими для снабжения подразделений.

«С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации», — добавил депутат.

Ранее министерство обороны России сообщило об улучшении положения «Южной» группировки войск по переднему краю в регионе. Поражение было нанесено трем бригадам ВСУ в районе Раздоловки и Часова Яра. Киев потерял там более 460 человек.