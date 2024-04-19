сегодня в 23:40

Власти Украины сообщили о поражении двух портовых терминалов под Одессой

Министерство инфраструктуры Украины сообщило о поражении двух портовых терминалов рядом с Одессой, пишет РИА Новости.

«Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», — сказано в сообщении министерства.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщал, что ВС РФ нанесли удар по порту города Южное у Одессы. По его словам, взрыв сопровождался большой детонацией и выбросом пламени.

По данным украинского министерства, один из терминалов принадлежит сингапурской компании «Дельта Вилмар».