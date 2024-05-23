Власти Тайваня назвали провокацией военные учения КНР вокруг острова

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Тайвань направил своих военных к месту учений армии Китая

Тайвань направил своих военных к месту учений армии Китая в районе пролива между островом и материком, пишет РИА Новости .

Власти острова назвали провокацией и дестабилизирующими действиями китайские военные учения вокруг Тайваня.

«Оборонное ведомство выражает сожаление в связи с подобными иррациональными провокациями и действиями, которые подрывают региональный мир и стабильность», — говорится в заявлении на сайте.

Отмечается, что Тайвань привел в состояние готовности военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска в районе проведения маневров.

Ранее Пекин объявил об учениях сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил.