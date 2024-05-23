Власти Тайваня назвали провокацией военные учения КНР вокруг острова
Тайвань направил своих военных к месту учений армии Китая
Тайвань направил своих военных к месту учений армии Китая в районе пролива между островом и материком, пишет РИА Новости.
Власти острова назвали провокацией и дестабилизирующими действиями китайские военные учения вокруг Тайваня.
«Оборонное ведомство выражает сожаление в связи с подобными иррациональными провокациями и действиями, которые подрывают региональный мир и стабильность», — говорится в заявлении на сайте.
Отмечается, что Тайвань привел в состояние готовности военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска в районе проведения маневров.
Ранее Пекин объявил об учениях сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил.