Пекин объявил о маневрах своих войск в Тайваньском проливе

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Китай начал военные учения у Тайваня

Китай начал военные учения у Тайваня с участием различных родов войск, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Маневры начались через три дня после инаугурации нового главы администрации острова Лай Циндэ.

«Восточная зона боевого командования 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском поливе», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В военных учениях приняли участие сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы КНР.