сегодня в 12:43

Андрей Воробьев: мы ищем умные решения и внедряем их в работу

Без цифровизации и умных технологичных решений управлять большими системами невозможно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Поэтому и цифровизация процессов, и внедрение искусственного интеллекта, в том числе генеративного искусственного интеллекта, является нашим приоритетом», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что с использованием таких технологий эффективность, качество в разных сферах становятся кратно выше.

«Поэтому мы ищем умные решения и внедряем их. Работаем вместе с федеральными министерствами и Москвой», — заключил Воробьев.

Во вторник в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вступления в должность главы государства. На ней был и губернатор Московской области.