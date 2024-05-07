Власти Подмосковья ищут и внедряют умные решения в работу — губернатор
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Без цифровизации и умных технологичных решений управлять большими системами невозможно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Поэтому и цифровизация процессов, и внедрение искусственного интеллекта, в том числе генеративного искусственного интеллекта, является нашим приоритетом», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что с использованием таких технологий эффективность, качество в разных сферах становятся кратно выше.
«Поэтому мы ищем умные решения и внедряем их. Работаем вместе с федеральными министерствами и Москвой», — заключил Воробьев.
Во вторник в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вступления в должность главы государства. На ней был и губернатор Московской области.