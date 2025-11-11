Власти объяснили сообщения об отключении интернета «до конца СВО»

Сообщения о том, что в Ульяновской области отключили мобильный интернет до окончания специальной военной операции, интерпретированы некорректно, заявили в пресс-службе регионального правительства. По словам чиновников, отключения будут действовать только рядом с критически важными объектами, а не по всей территории области, сообщает РБК .

Местные СМИ сообщали, что теперь в Ульяновской области действуют постоянные ограничения мобильного интернета, в то время как ранее их вводили только при угрозах атаки БПЛА. Ограничения продлятся «до окончания СВО, если федеральный центр не примет иное решение», писали журналисты со ссылкой на выступление министра цифрового развития региона Олега Ягфарова на пресс-конференции по вопросу отключений мобильного интернета во время атак БПЛА.

Ряд медиа также добавлял, что в некоторых местах Ярославской области мобильный интернет не работает уже больше недели.

Однако в областном правительстве заявили, что региональные и федеральные ресурсы «неверно интерпретировали итоги пресс-конференции», сообщив об отключении мобильного интернета в Ярославской области до окончания СВО.

«На самом деле ограничения на предоставление услуг мобильного интернета носят географически избирательный характер — вокруг критически важных объектов специального назначения, а не в целом на территории региона», — пояснили чиновники.

Причина вводимых ограничений — усиление мер безопасности, добавили власти.

