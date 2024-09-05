Власти Финляндии лишили ряд российских актеров домов в стране

Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин остались без жилья в Финляндии

Российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин остались без собственной недвижимости в Финляндии из-за банкротства управляющих компаний, пишет портал Life .

По законам Финляндии собственниками многоквартирных домов в стране являются управляющие компании. Жильцам положены лишь акции этих коммунальных фирм.

УК, где расположены квартиры российских знаменитостей, обанкротились из-за долгов по коммунальным платежам. При этом власти Финляндии не принимают никаких мер по урегулированию конфликта собственников.

С 8 июля этого года Минюст страны получил право конфисковывать финскую недвижимость у иностранных владельцев, если они за неё не вносят коммунальные платежи и налоги, пишут авторы статьи.

Как указано в публикации, недвижимости в Финляндии лишились также актеры сериала «Убойная сила» Андрей Федорцов и Сергей Кошонин. А дачу бывшего главы «АвтоВАЗа» Бориса Алешина стоимостью 2,5 миллиона евро арестовали после наложения санкций на бизнесмена.

Ранее в Финляндии начался кризис в деревообрабатывающей промышленности после введения ограничений на торговлю сырьем с Россией.