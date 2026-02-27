Власти ЕС мешают самолету Дмитриева вернуться в Москву

сегодня в 13:53

Самолет специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева столкнулся с препятствиями при вылете из Женевы после переговоров с представителями США. Власти ЕС мешают главе РФПИ вернуться в Москву, сообщает ТАСС .

Борт Дмитриева должен был вылететь из Женевы 27 февраля. Но европейцы помешали рейсу.

«Возникли проблемы с пролетным разрешением через ЕС. Европейцы тормозят процесс», — указал собеседник ТАСС.

Вероятно, Дмитриеву придется вылететь в Москву только 28 февраля, если удастся согласовать все детали полета с европейцами.

Накануне в Женеве состоялись двусторонние переговоры США и Украины. Туда же прилетел Дмитриев, чтобы встретиться с американской делегацией и продолжить беседу по экономическому треку.

