Власти ЕС мешают самолету Дмитриева вернуться в Москву
Фото - © Сергей Булкин/РИА Новости
Самолет специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева столкнулся с препятствиями при вылете из Женевы после переговоров с представителями США. Власти ЕС мешают главе РФПИ вернуться в Москву, сообщает ТАСС.
Борт Дмитриева должен был вылететь из Женевы 27 февраля. Но европейцы помешали рейсу.
«Возникли проблемы с пролетным разрешением через ЕС. Европейцы тормозят процесс», — указал собеседник ТАСС.
Вероятно, Дмитриеву придется вылететь в Москву только 28 февраля, если удастся согласовать все детали полета с европейцами.
Накануне в Женеве состоялись двусторонние переговоры США и Украины. Туда же прилетел Дмитриев, чтобы встретиться с американской делегацией и продолжить беседу по экономическому треку.
