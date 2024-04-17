Власти Бразилии допускают использование национальных валют в БРИКС
Глава Минфина Бразилии высказался за расчеты в нацвалютах в странах БРИКС
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Власти Бразилии допускают использование национальных валют в БРИКС при расчетах внутри организации или с третьими странами, сообщал глава Минфина страны Фернанду Аддад. Его слова цитирует РИА Новости.
По словам главы ведомства, нацвалюты могут служить дополнительным финансовым механизмом, служащим для развития торговых отношений внутри стран БРИКС и вне организации. Этот вопрос стоит на повестке дня.
«Это то, что можно использовать в краткосрочной перспективе для развития региональной торговли», — сообщил он на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка.
При этом Аддад отметил, что проблема требует дополнительной проработки и в Бразилии работают над этим.