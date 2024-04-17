Глава Минфина Бразилии высказался за расчеты в нацвалютах в странах БРИКС

Власти Бразилии допускают использование национальных валют в БРИКС при расчетах внутри организации или с третьими странами, сообщал глава Минфина страны Фернанду Аддад. Его слова цитирует РИА Новости .

По словам главы ведомства, нацвалюты могут служить дополнительным финансовым механизмом, служащим для развития торговых отношений внутри стран БРИКС и вне организации. Этот вопрос стоит на повестке дня.

«Это то, что можно использовать в краткосрочной перспективе для развития региональной торговли», — сообщил он на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка.

При этом Аддад отметил, что проблема требует дополнительной проработки и в Бразилии работают над этим.