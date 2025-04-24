«Vladimir, STOP!»: Трамп обратился к Путину из-за ударов по Киеву
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Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social осудил российские удары по Киеву, нанесенные ночью 24 апреля. Республиканец призвал президента России Владимира Путина «остановиться» и вновь заявил о необходимости заключить российско-украинское мирное соглашение.
Трамп считает, что удары по украинской столице — «это не нужно и очень не вовремя».
«Я не доволен российскими ударами по Киеву. <…> Владимир, остановитесь!» — написал хозяин Белого дома.
Российское Минобороны сообщало, что ночью 24 апреля ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам и связанным с ними целям на Украине. Российская армия использовала высокоточное дальнобойное оружие и беспилотники.
На Украине заявляли, что при ночной атаке взрывы происходили в Киеве и области, Харькове, Запорожье, Павлограде, под Хмельницким и в других уголках страны.