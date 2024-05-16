Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

сегодня в 06:19

Началась официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине

Президент России Владимир Путин в Доме народных собраний Пекина начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает ТАСС .

Встречей лидеров двух государств начинается официальный визит Владимира Путина в Китай. Он продлится с 16 ро 17 мая.

Это первый официальный визит главы российского государства после его переизбрания на пост президента и вступления в должность.

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры по актуальной проблематике, подпишут ряд документов о сотрудничестве.