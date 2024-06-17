Владимир Путин сделал несколько новых назначений в министерство обороны РФ

Помимо этого, Путин подписал указ о назначении на должность заместителей министра обороны РФ Павла Фрадкова и Олега Савельева.

Также на должность заместителя министра обороны России назначили Анну Цивилеву.

В Минобороны РФ отметили, что в сферу ответственности Фрадкова войдут вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства обороны РФ и народного хозяйства. Леонид Горин будет ответственен за вопросы финансового обеспечения ВС России. Его главными задачами станут повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Анна Цивилева займется вопросами организации социального и жилищного обеспечения военных, трансформации и выведения всех связанных с этих процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре будет человек.

Ранее Путин назначил Бориса Титова специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями.