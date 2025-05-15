Владимир Путин продлил план обороны РФ до 2027 года

Российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении плана договора еще на два года — до 2027 года. Указ опубликован на официальном портале правовых актов страны и уже вступил в законную силу.

План обороны России, который продлил Путин, вступил в силу с 1 января 2021 года и должен был действовать до 2025 года, однако срок его действия продлен до 2027 года.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, который датирован 15 мая 2025 года.

План обороны предназначен для «осуществления мероприятий в области обороны». Его содержание засекречено, однако известно, что он представляет собой комплекс взаимосвязанных документов.

Предыдущий аналогичный план действовал в период с 2016 по 2020 годы.