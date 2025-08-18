Владимир Путин обсудил с Эмомали Рахмоном итоги саммита на Аляске

Президент России пообщался с главой Таджикистана об итогах саммита на Аляске

Состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы российский лидер поделился с коллегой итогами российско-американского саммита, прошедшего на Аляске, пишет «Царьград» .

«Президент России связался с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, чтобы представить свои оценки итогов прошедшей в Анкоридже российско-американской встречи на высшем уровне», — отмечается в официальном сообщении.

Эмомали Рахмон выразил одобрение предпринимаемым шагам, направленным на политическое и дипломатическое разрешение украинского конфликта.

Помимо этого, главы государств рассмотрели ключевые вопросы, касающиеся взаимоотношений России и Таджикистана, а также подготовку к ряду важных событий, намеченных на октябрь в городе Душанбе. Среди обсуждаемых мероприятий были: государственный визит Владимира Путина в Таджикистан, саммит «Центральная Азия — Россия» и заседание Совета глав государств СНГ.