Визит Эрдогана в США отложили с 9 мая на более поздний срок

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США был перенесен. В настоящее время Белый дом не планируется встречаться с коллегой, сообщает РИА Новости.

Ранее встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом была запланирована на 9 мая. Однако сейчас в графике Байдена пока не фигурируют контакты с его турецким коллегой. Переговоры перенесла турецкая сторона.

Ранее турецкие издания сообщали, что Эрдоган не давал указаний отменять планируемую поездку в США, а визит хотели сорвать Израиль и США.Г

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее официально заявлял, что поездка в США Эрдогана и его переговоры с Байденом намечены на начало мая.