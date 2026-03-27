Вице-спикер ГД Чернышов заявил о начале диалога РФ и США «на руинах»

сегодня в 10:25

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Россия и США фактически начинают диалог заново после периода напряженности. В рамках рабочей поездки запланированы переговоры с американскими законодателями, сообщает RT .

По словам парламентария, к предстоящим встречам стороны готовились заранее. В программе — несколько раундов переговоров с конгрессом США, а также контакты с экспертами, политологами и представителями российского посольства.

Чернышов уверен, что Москве удастся достойно и аргументированно донести до своих американских коллег позицию россиян и подчеркнул, что ключевой задачей станет восстановление межпарламентского взаимодействия.

«Фактически мы начинаем диалог на руинах, оставленных администрациями Обамы и Байдена», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал диалог парламентариев двух стран важным и необходимым. По его словам, депутаты получили основные установки от Владимира Путина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.