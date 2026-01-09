Вице-председатель Нацсобрания Франции предложила выйти из НАТО

Как заявила вице-председатель Национального собрания Франции Клеманс Гете, стране нужно выйти из Североатлантического альянса, сообщает «Лента.ру» .

Это предложение Гете разместила на своей странице в соцсети X. Она уточнила, что инициатива будет внесена на голосование в нижней палате парламента страны.

«Как никогда остро стоит вопрос об участии Франции в деятельности НАТО — военном альянсе, возглавляемом Соединенными Штатами и служащем им», — отметила Гете.

По ее словам, к размышлениям о выходе страны из альянса ее подвигли последние инициативы Вашингтона. Например, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. военная помощь США «геноциду в Палестине», и угрозы Гренландии вооруженной аннексией.

