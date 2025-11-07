Виктор Орбан: саммит России и США в Будапеште состоится

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что саммит России и США в Будапеште все же состоится. Однако он не уверен, что встреча сторон приведет к скорому урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС .

7 ноября президент США Дональд Трамп примет Орбана в Белом доме. Венгерский премьер, будучи в Вашингтоне, принял участие в программе радиостанции Kossuth.

«Будапештский мирный саммит состоится. Пока неизвестно, будет ли это мирный саммит, на котором будет найдено решение, или просто важный этап, ведущий к миру», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что России и США осталось решить всего один вопрос, после чего может состояться встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Мир на Украине зависит от их договоренностей.

16 октября Трамп сообщил, что условился с Путиным о встрече в столице Венгрии. Затем саммит был отложен, потому что стороны не пришли к «общему знаменателю» по украинскому конфликту.

