Википедия не удалила 187 незаконных материалов
«Википедия» не удалила 187 незаконных материалов по требованию Роскомнадзора
«Википедия» до сих пор не удалила 187 незаконных материалов по требованию Роскомнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«В настоящий момент количество неудаленных по требованию Роскомнадзора противоправных материалов составляет: Wikimedia — 187», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что платформа Telegram содержит более 120 тыс. противоправных материалов, которые требует удалить Роскомнадзор.
Американский видеохостинг YouTube также не удалил более 60 тыс. противоправных материалов по требованию Роскомнадзора.