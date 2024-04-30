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«Википедия» не удалила 187 незаконных материалов по требованию Роскомнадзора

«Википедия» до сих пор не удалила 187 незаконных материалов по требованию Роскомнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент количество неудаленных по требованию Роскомнадзора противоправных материалов составляет: Wikimedia — 187», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что платформа Telegram содержит более 120 тыс. противоправных материалов, которые требует удалить Роскомнадзор.

Американский видеохостинг YouTube также не удалил более 60 тыс. противоправных материалов по требованию Роскомнадзора.