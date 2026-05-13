Видео: Дональд Трамп прилетел в Пекин впервые за 9 лет
Президент США Дональд Трамп прилетел в Пекин впервые за девять лет. Опубликованы первые кадры, на которых видно, как торжественно встречают американского лидера в аэропорту, сообщает РИА Новости.
Самолет Трампа приземлился в аэропорту Шоуду. У трапа его встречали девушки в белых платьях и мужчины. Они одновременно подняли небольшие флаги КНР и США.
Американский лидер будет в Пекине три дня — с 13 по 15 мая. О посещении других городов Китая не сообщалось.
Председатель КНР Си Цзиньпин примет Дональда Трампа в доме народных собраний. Они проведут двустороннюю встречу, а затем отправятся на официальный банкет. 15 мая состоится фотосессия, обед и чаепитие, после которых Трамп отправится в Вашингтон.
