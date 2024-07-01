Ветеран «Альфы» не поверил словам СБУ о пресеченном госперевороте на Украине

сегодня в 18:59

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал недавние заявления СБУ о якобы пресеченной попытке госпереворота на Украине. По его мнению, это «вброс» украинского президента Владимира Зеленского, а народ его отставки не хочет, сообщает NEWS.ru .

По мнению ветерана «Альфы», Зеленскому нужна дополнительная поддержка Запада, поэтому он может делать подобные «вбросы». Европа надеется, что глава Украины сможет что-то изменить на линии фронта, указал Гончаров.

«Я также хочу отметить, что, несмотря на различные слова политиков, около 60–70% украинцев поддерживают Зеленского и какая-то большая часть уверена, что они одержат победу над Россией» — утверждает Гончаров.

Ветеран «Альфы» также полагает, что Зеленского может сместить, скорее, военная «верхушка», а не украинский народ.

Провести государственный переворот и свергнуть Зеленского могут только высокопоставленные военные, считает Гончаров. Эксперт также добавил, что из-за ужесточения тоталитаризма на Украине вариант гражданской войны в стране исключен.