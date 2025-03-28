Вэнс заявил, что соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что договоренности о прекращении огня в Черном море почти готовы, пишет ТАСС .

«У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово», — отметил он.

По его словам, далее стороны будут работать над следующим этапом прекращения огня на Украине.

Переговоры делегаций РФ и США состоялись 24 марта. Их продолжительность превысила 12 часов. За это время переговорщики трижды прерывались на еду и снова возвращались к обсуждениям.

В первом совместном заявлении Москва и Вашингтон сообщили, что в рамках урегулирования украинского кризиса договорились продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира. Также делегации обсудили вопрос безопасного судоходства в акватории Черного моря.