сегодня в 17:30

Венгрия ветировала решение Евросоюза о введении санкций в отношении РФ

Венгрия ветировала решения ЕС о введении 20-го пакета санкций в отношении РФ и передаче Украине «военного кредита» на 90 млрд евро. Это было сделано из-за блокирования Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи глав МИД государств ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС .

«Я ясно дал понять, что мы не поддержим получение Украиной военного кредита в размере 90 млрд евро, потому что украинцы нас шантажируют», — отметил дипломат.

Киев сговорился с Брюсселем и оппозицией Венгрии. Так Украина хочет поставить под угрозу безопасность энергетической отрасли государства.

Сийярто заявил, что по той же причине Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций в отношении РФ. Его главы стран ЕС собирались принять до 24 февраля.

