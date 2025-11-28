сегодня в 14:30

Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страна готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, сообщает РИА Новости .

«Мы готовы оказывать содействовать успешному завершению этого процесса», — добавил Орбан в начале встречи с Путиным.

Российский лидер проводит переговоры в Кремле с венгерским премьер-министром. Путин подчеркнул, что отношения стран развиваются, несмотря на множество проблем и сложностей. В том числе он отметил, что знает мнение Орбана по поводу украинского конфликта.

Ранее премьер-министр выразил уверенность, что вооруженный конфликт России и Украины закончится в «обозримой перспективе». По его словам, президент Путин хочет, чтобы установился мир.

