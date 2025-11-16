Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил уверенность, что вооруженный конфликт России и Украины закончится в «обозримой перспективе». Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы установился мир, сообщает ТАСС .

«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — сказал Орбан в эфире YouTube-канала немецкой медиагруппы Axel Springer.

Венгерский премьер не объяснил, почему выразил такое мнение. Однако он подчеркнул, что для завершения конфликта необходима единая позиция стран Запада.

Пока только президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действует для установления мира между Россией и Украиной. Главы государств ЕС же подталкивают Киев к продолжению боевых действий, чтобы достичь более выгодных условий, считает Орбан.

