Венгерский парламент одобрил выход из МУС

сегодня в 11:51

Венгерский парламент дал зеленый свет законопроекту, предусматривающему выход страны из состава Международного уголовного суда (МУС), сообщает NEWS.ru со ссылкой на Reuters.

Кабмин Венгрии заявил о начале данного процесса 3 апреля.

Это произошло вскоре после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию, несмотря на выданный МУС ордер на его арест.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по мнению руководства страны, Международный уголовный суд является политизированной структурой. В качестве иллюстрации политической предвзятости МУС он привел пример с ордером на арест Нетаньяху.