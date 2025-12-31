Венесуэла назвала тяжким актом терроризма попытку атаки на резиденцию Путина
Венесуэла осудила попытку атаки дронов на резиденцию Путина
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что его страна решительно осуждает попытку беспилотной атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, произошедшую в ночь с 28 на 29 декабря, сообщает газета «Известия».
В своем Telegram-канале он назвал этот инцидент «тяжким актом терроризма».
Ранее о произошедшем сообщили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, охарактеризовавший удар как теракт.
Позже стало известно, что при отражении атаки зенитные расчеты уничтожили 41 вражеский дрон, а попытка прорыва обороны была сорвана.
