Великобритания установила дипломатические отношения с Палестиной

Посольство Палестины в британском Лондоне заработало 6 января. Страны официально установили дипломатические отношения, сказал заместитель британского министра иностранных дел Хэмиш Фальконер, сообщает РИА Новости .

Послом Палестины в Великобритании назначен Хусам Зомлот. Он руководил миссией государства в Лондоне с 2018 года.

В прошлом Зомлот работал в палестинской миссии в Соединенных Штатах. Ее закрыли в период первого президентского срока главы США Дональда Трампа.

До этого Зомлот сказал, что признание Великобританией Палестины — «монументальное событие». Также это важная веха в отношениях государств. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в сентябре 2025 года заявил, что Лондон признает Палестину.

