Великобритания решила, кому передать суверенитет над спорными островами Чагос

Великобритания в рамках сделки передаст Маврикию суверенитет над спорным архипелагом Чагос. США и Англия при этом сохранят за собой право использовать острова в качестве военной базы, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

Правительство Соединенного Королевства намерено передать суверенитет над спорными островами Чагос Маврикию после многих лет переговоров. В их число входит и тропический атолл (коралловый остров кольцеобразной формы) Диего-Гарсия, который используется американцами и британцами как военная база в Индийском океане. Там размещены военные корабли и стратегические дальние бомбардировщики.

Диего-Гарсия — крупнейший остров архипелага, а данное соглашение закрепит право двух стран на эксплуатацию военной базы на атолле минимум на следующие 99 лет.

«Сегодняшнее соглашение обеспечивает сохранение этой жизненно важной военной базы в будущем», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что после соглашения между странами статус базы будет юридически защищенным и бесспорным.

На данный момент окончательное соглашение еще не подписано, но стороны изъявили желание завершить дело как можно быстрее.