Великобритания лишила аккредитации сотрудника российского посольства в Лондоне

Власти Великобритании заявили об отзыве аккредитации у одного из сотрудников российского посольства в Лондоне, сообщает газета «Известия» со ссылкой на британский МИД.

«Российский посол был вызван на встречу для отзыва аккредитации российского дипломата», — отмечается на сайте правительства Великобритании.

Указано, что данное действие является ответом на выдворение дипломата из посольства Великобритании в Российской Федерации. В январе ФСБ России установила, что второй секретарь административно-хозяйственного отдела британской дипмиссии в Москве Гарет Самьюэль Дэвис является сотрудником британских спецслужб. В МИД Великобритании назвали данное решение необоснованным.

Министерство иностранных дел РФ 15 января выразило протест в связи с принадлежностью Дэвиса к спецслужбам Великобритании. В ведомстве также предупредили, что в случае обострения ситуации российская сторона примет ответные меры аналогичного характера.

