«Великая патриотка» в дипломатии: президент США сделал неожиданное назначение

сегодня в 23:18

Трамп выдвинул пресс-секретаря Тэмми Брюс на ключевой пост в ООН

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Тэмми Брюс — известной консервативной телеведущей, бывшего пресс-секретаря Госдепа и автора политических бестселлеров — на пост заместителя постоянного представителя страны при ООН в ранге посла, сообщает РИА Новости .

Соответствующее заявление экс-президент сделал в своей социальной сети Truth Social.

«Тэмми Брюс десятилетиями отстаивала американские интересы на медиа-фронте. Теперь она принесёт эту непоколебимую позицию в залы ООН», — подчеркнул Трамп в своем посте, назвав номинантку «великой патриоткой».

Брюс — бывший пресс-секретарь Госдепа при администрации Трампа. Ведущая программ на Fox News и других консервативных платформах. Автор книг «The Death of Right and Wrong» и «The New Thought Police».