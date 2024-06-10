«Ведомости»: Путин планирует посетить Северную Корею и Вьетнам в ближайшее время

Президент России Владимир Путин планирует поездки в Северную Корею и Вьетнам. Они состоятся в ближайшие несколько недель, сообщают «Ведомости» .

Глава государства может отправиться во Вьетнам уже в июне. Источник сообщил изданию, что поездка состоится сразу после визита в КНДР.

Замглавы МИД России Андрей Руденко подтверждал, что подготовка к поездке российского лидера во Вьетнам и Северную Корею находится на продвинутой стадии. При этом помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Путин 3–4 июля посетит Астану, об остальных поездках говорить пока рано.

В конце марта глава государства пообщался по телефону с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Общение прошло в позитивном ключе, в дальнейшем партнерство России и Вьетнама будет укрепляться.