Ведерников уволил Удовенко после скандала с выброшенными на мороз собаками

сегодня в 15:46

Выкинувшую собак на мороз чиновницу уволили в Псковской области

Светлана Удовенко, занимавшая пост заместителя начальника правового управления в правительстве Псковской области, лишилась своей должности. Об этом проинформировал губернатор региона Михаил Ведерников, сообщает «Бриф24» .

Причиной увольнения стал случай, когда женщина выбросила такс и спаниелей на трассу в морозную погоду.

«История с таксами и спаниелями, выброшенными в мороз на трассе горе-заводчицей, взбудоражила на прошлой неделе многих. Неравнодушные волонтеры организовали целую поисковую операцию и помогли спасти собак от неминуемой гибели», — отметил глава региона.

Согласно заявлению губернатора, Удовенко больше не является сотрудником правительства. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все детали произошедшего и дать правовую оценку действиям экс-чиновницы.

Ведерников отметил, что сразу после поступления информации о случившемся была инициирована внутренняя проверка.

