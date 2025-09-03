Важное сотрудничество: политолог оценил вероятность визита Трампа в Россию

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Россия ждет американского президента Дональда Трампа с ответным визитом в Москву, подчеркивает важность конструктивного диалога между двумя странами, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

По словам эксперта, взаимопонимание и уважение, которые сложились между лидером РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, создают основу для продуктивного диалога на высшем уровне. Оба лидера осознают необходимость сотрудничества для решения возникших вызовов в сфере безопасности и экономического сотрудничества.

«Важно отметить, что такая встреча может состояться не только в Москве. Думаю, что стороны рассмотрят другую локацию, которая будет нести глубокое символическое значение. Такая логика укладывается в канву поездки Владимира Путина на Аляску, которая стала знаковым событием и продемонстрировала готовность сторон к диалогу вне привычных рамок. Если лидеры в прошлый раз отошли от официальной встречи в привычном для всех Белом доме, то сейчас логично, что может быть совершен отход от встречи в Кремле», — сказал политолог.

Котов добавил, что существует множество факторов, которые могут повлиять на организацию встречи. В первую очередь, это большая вероятность стигматизации Трампа со стороны стран ЕС, которые в преддверии, во время и после его приезда в РФ будут вести колоссальную информационную кампанию против главы США.

«Тем не менее желание РФ и США наладить диалог говорит о том, что они готовы преодолевать разногласия ради нивелирования сложившихся вызовов. Да и Трамп уже показал, что мнение стран Евросоюза его особенно не беспокоит», — отметил эксперт.