Вассерман: Макрон мог быть под кокаином, а «улики» в его пользу — дело рук ИИ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о фальсификации Западом «оригинала» фото, целью которой было обелить президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера в связи с обвинениями в употреблении наркотических веществ, сообщает Life.ru .

В интернете бурно обсуждают видео, снятое в купе поезда с европейскими политиками, ехавшими в Киев. На записи видно, что перед французским президентом на столе лежит некий белый объект, похожий на сверток или скомканную бумагу, а перед немецким канцлером находится предмет, напоминающий ложку или палочку. Заметив, что их снимают, политики оперативно убрали эти вещи из кадра.

Проанализировав имеющиеся материалы «дела», Вассерман пришел к выводу, что политики могли находиться под воздействием кокаина, а представленные в их защиту «улики», вероятно, сгенерированы искусственным интеллектом.

По словам парламентария, дорисовать картинку не составляет труда, учитывая возможности современных нейросетей, однако проблема гораздо глубже. Их поступки настолько абсурдны и нелогичны, что невольно наводят на мысли о «проламывании черепа изнутри».

Вассерман отметил, что изначально кокаин не считался наркотическим веществом, его использовали в качестве тонизирующего средства. Лишь в период Первой мировой войны стало очевидно, что он существенно снижает способность к критическому мышлению, а любое решение, принятое под его воздействием, кажется идеальным и требующим немедленной реализации.

«Поэтому сейчас уже никого не удивляет, что есть по меньшей мере один человек, официально считающийся государственным деятелем, но в то же время находящийся именно под воздействием кокаина», — заключил депутат.