Вашингтон рассматривает новые санкции против России частью сделки по Украине

ТАСС: США отменят новые санкции против РФ в сделке по Украине

США с приходом нового президента Дональда Трампа отменят новые санкции против энергетического сектора России в рамках сделки по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

У Трампа появляется «благоприятная возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине», — считает собеседник агентства из команды Трампа.

Официально эту информацию в окружении избранного американского лидера не подтвердили.

Ранее сообщалось, что для отмены новых ограничений против нефтегазового сектора, страховой отрасли России, введенных администрацией Джо Байдена, Трампу потребуется согласие Конгресса.