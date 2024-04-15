Вашингтон пытается сорвать реализацию «Арктик СПГ-2» с помощью использования санкций. США пытаются сделать так, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа, сообщает «Коммерсант».

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт отметил, что Вашингтон остановил поставки специализированных танкеров в Россию. Это может усложнить строительство альтернативных судов в стране.

Некоторые судостроительные компании отказываются заключать контракты с Россией из-за риска подпасть под вторичные санкции. Отказались заключать контракты японская и южнокорейская компании.

Россия пытается построить танкеры самостоятельно. Но для этого нужны мембранные системы, на разработке которых специализируются компании из других стран.