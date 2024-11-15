Вашингтон пригрозил Москве из-за Северной Кореи

США могут ввести новые ограничения против России из-за КНДР

США могут ввести новые ограничения против России из-за якобы военной помощи КНДР в Курской области, пишет RT .

«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине», — заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Чиновник уточнил, что Белый дом в этом вопросе рассчитывает на европейских союзников, Японию и Южную Корею.

Ранее сообщалось, что в Сеуле откажутся от планов по военной помощи Киеву после прихода к власти в США Дональда Трампа.