Политолог Журавлев: Южная Корея притормозит с помощью Украине из-за Трампа

Фигура Дональда Трампа на посту президента США охладит помощь Южной Кореи Украине. Страна воздержится от активных действий и будет ждать ясности в позиции республиканцев по этому вопросу, сообщил РИАМО Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Южная Корея — самая „западная“ страна Востока. Если бы у власти демократы, то Южная Корея в своих попытках помогать Украине пошла бы до конца. А у власти в США теперь республиканцы, которые говорят о скорейшем разрешении конфликта на Украине. Я думаю, Южная Корея не будет выступать против позиции США. Если Трамп все же будет идти на мир, то Южной Корее придется притормозить», — сказал Журавлев.

Политолог считает, что в сложившихся условиях Южная Корея займет позицию наблюдателя, чтобы понять дальнейшую позицию США по вопросу поддержки Украины. В силу своей зависимости от Штатов и прозападной политики эта страна будет придерживаться вектора Вашингтона.

Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея захотела отправить своих военных на Украину из-за солдат КНДР, прибывших в Россию.