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США могут передать союзникам по НАТО устаревшие ядерные бомбы

США могут передать европейским союзникам по НАТО термоядерные боеприпасы предыдущих поколений. Об этом заявил военный эксперт Александр Степанов в интервью ТАСС .

По словам эксперта, американское предприятие Pantex уже завершило производство 480 бомб B61-12, срок службы которых составляет около 12 лет.

«В интересах США будут ставиться новые Б-61 13-го поколения, а европейцам могут передать боеприпасы с истекающим сроком годности», — пояснил Степанов.

Эксперт отметил, что страны альянса одновременно закупают современные F-35, совместимые с ядерным оружием и передают устаревшие F-16 Украине, формируя «коалицию F-16».

«Это позволяет НАТО не только модернизировать свои силы, но и использовать Киев в качестве прокси-инструмента против России», — подчеркнул Степанов.

Ситуация демонстрирует комплексный подход Вашингтона к перевооружению: пока союзники получают «отслужившее» ядерное оружие, Украина становится полигоном для утилизации старой авиатехники альянса.